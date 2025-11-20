MOONLIGHT BENJAMIN Carcassonne

MOONLIGHT BENJAMIN Carcassonne jeudi 20 novembre 2025.

MOONLIGHT BENJAMIN

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 21:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Vodou blues-rock incantatoire, par une prêtresse vaudou rebelle du vodou Haitien inspiré par les Black Keys, Dr John, Alabama Shakes ou The White Stripes ! Décrite comme la « Patti Smith Haïtienne » par le journal anglais The Guardian, et playlistée par Iggy Pop himself sur la BBC, la chanteuse et prêtresse vaudou poursuit son exploration d’un blues rock caribéen unique et nous propose un live puissant dans lequel sa voix incroyable se confronte aux guitares fiévreuses et saturées… Porté par un son plus profond et plus sombre, et par la voix unique de Moonlight, le nouveau spectacle / album « Wayo » est un véritable cri, un mélange musical mystifiant et mystique, quasi-shamanique, une « incantation libératrice » (dixit Fip) au milieu des guitares déchaînées et des tambours percussifs. La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de Moonlight et la tension des guitares saturées… la transe vaudou sous une forme inédite et détonante !

.

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Incantatory vodou blues-rock from a rebellious voodoo priestess: Haitian vodou inspired by The Black Keys, Dr John, Alabama Shakes and The White Stripes! Described as the « Haitian Patti Smith » by the British newspaper The Guardian, and playlisted by Iggy Pop himself on the BBC, the singer and voodoo priestess continues her exploration of a unique Caribbean blues-rock style with a powerful live show in which her incredible voice confronts feverish, saturated guitars? Carried by a deeper, darker sound and Moonlight’s unique voice, the new show/album « Wayo » is a veritable cry, a mystifying, mystical, quasi-shamanic musical blend, a « liberating incantation » (dixit Fip) amidst raging guitars and percussive drums. A powerful and unprecedented fusion of Caribbean voodoo melodies and rhythms with 70?s US blues-rock; the clash between Moonlight’s powerful, rebellious voice and the tension of saturated guitars? voodoo trance in a new, explosive form!

German :

Beschwörender Vodou-Blues-Rock von einer rebellischen Voodoo-Priesterin: Haitianischer Vodou, inspiriert von den Black Keys, Dr. John, Alabama Shakes oder The White Stripes! Die Sängerin und Voodoo-Priesterin, die von der englischen Zeitung The Guardian als die « haitianische Patti Smith » bezeichnet und von Iggy Pop selbst in der BBC gelistet wurde, setzt ihre Erforschung eines einzigartigen karibischen Blues Rock fort und präsentiert uns ein kraftvolles Live-Konzert, in dem ihre unglaubliche Stimme mit fiebrigen und gesättigten Gitarren konfrontiert wird Getragen von einem tieferen und dunkleren Sound und Moonlights einzigartiger Stimme ist die neue Show / das neue Album « Wayo » ein wahrer Schrei, eine mystifizierende und mystische, fast schamanische musikalische Mischung, eine « befreiende Beschwörung » (Fip) inmitten von wilden Gitarren und perkussiven Trommeln. Die kraftvolle und neuartige Verschmelzung von karibischen Voodoo-Melodien und -Rhythmen mit dem US-Bluesrock der 70er Jahre; der Zusammenprall zwischen Moonlights kraftvoller und rebellischer Stimme und der Spannung der satten Gitarren? die Voodoo-Trance in einer neuen und explosiven Form!

Italiano :

Il vodou blues-rock incantatorio di una sacerdotessa voodoo ribelle: il vodou haitiano ispirato da The Black Keys, Dr John, Alabama Shakes e The White Stripes! Descritta come la « Patti Smith haitiana » dal quotidiano britannico The Guardian e messa in playlist da Iggy Pop in persona sulla BBC, la cantante e sacerdotessa voodoo continua la sua esplorazione dell’esclusivo blues-rock caraibico con un potente spettacolo dal vivo in cui la sua incredibile voce si confronta con chitarre febbrili e sature? Potenziato da un suono più profondo e scuro e dalla voce unica di Moonlight, il nuovo spettacolo/album « Wayo » è un vero e proprio grido, un mix musicale mistico e quasi sciamanico, un « incantesimo liberatorio » (dixit Fip) tra chitarre impetuose e batterie percussive. Una nuova potente fusione di melodie e ritmi voodoo caraibici con il blues rock statunitense degli anni ’70; lo scontro tra la voce potente e ribelle di Moonlight e la tensione delle chitarre sature? La trance voodoo in una nuova, esplosiva forma!

Espanol :

Blues-rock vudú incantatorio de una rebelde sacerdotisa vudú: ¡vodú haitiano inspirado en The Black Keys, Dr John, Alabama Shakes y The White Stripes! Descrita como la « Patti Smith haitiana » por el periódico británico The Guardian, e incluida en la lista de reproducción de la BBC por el mismísimo Iggy Pop, la cantante y sacerdotisa vudú continúa su exploración del blues-rock caribeño único con un poderoso espectáculo en directo en el que su increíble voz se enfrenta a guitarras febriles y saturadas? Impulsado por un sonido más profundo y oscuro y por la voz única de Moonlight, el nuevo espectáculo/álbum « Wayo » es un auténtico grito, una mezcla musical desconcertante, mística y casi chamánica, un « encantamiento liberador » (dixit Fip) entre guitarras furiosas y tambores percusivos. Una nueva y poderosa fusión de melodías y ritmos vudú caribeños con el blues rock estadounidense de los años 70; el choque entre la voz potente y rebelde de Moonlight y la tensión de las guitarras saturadas… ¡el trance vudú en una forma nueva y explosiva!

L’événement MOONLIGHT BENJAMIN Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne