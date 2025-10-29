MOOONSTRES COLLECTIF LABEL BRUT PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

MOOONSTRES COLLECTIF LABEL BRUT PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins mercredi 29 octobre 2025.

MOOONSTRES COLLECTIF LABEL BRUT

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Une invitation à apprivoiser les monstres pour les tous petits.

Un lit, un corps endormi, et l’histoire commence…

Au seuil du sommeil, surgissent peurs, monstres, fantômes et fragments d’imaginaire.

Presque sans paroles, ce spectacle sensoriel s’adresse aux tout-petits, entre poésie visuelle et langage des signes.

Une invitation à apprivoiser l’inconnu, à semer la vigilance face aux discours tout faits. Un théâtre d’objets, intime, pour rêver et résister dès le plus jeune âge.

Durée 35 min

Tout Public (dès 3 ans)



Billetterie ICI >>>>

.

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MOOONSTRES COLLECTIF LABEL BRUT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin