Moove your Brain Maison des associations Champniers-et-Reilhac samedi 8 novembre 2025.
Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Atelier pour gagner en flexibilité, stabilité, équilibre. Évacuer les tensions physiques et émotionnelles Réveiller votre
vitalité, stimuler la plasticité cérébrale. Animé par Carole. Sur réservation.
Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 06 44 02
English : Moove your Brain
Workshop to improve flexibility, stability and balance. Release physical and emotional tension
vitality, stimulate brain plasticity. Led by Carole. Reservations required.
German : Moove your Brain
Workshop, um mehr Flexibilität, Stabilität und Gleichgewicht zu erlangen. Körperliche und emotionale Spannungen abbauen Wecken Sie Ihre
vitalität, die Plastizität des Gehirns stimulieren. Wird von Carole geleitet. Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Workshop per migliorare la flessibilità, la stabilità e l’equilibrio. Rilasciare le tensioni fisiche ed emotive
stimolare la plasticità del cervello. Condotto da Carole. È necessaria la prenotazione.
Espanol : Moove your Brain
Taller para mejorar la flexibilidad, la estabilidad y el equilibrio. Liberar la tensión física y emocional
y estimular la plasticidad cerebral. Dirigido por Carole. Es necesario reservar.
