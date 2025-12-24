Moquette (L’improviste), Brive-la-Gaillarde

Moquette (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

MOQUETTE Un conte clowné à partager en famille

Préparez-vous à rire, rêver et vous émerveiller avec MOQUETTE, un spectacle tendre et drôle, où le clown et le conte se rencontrent pour embarquer petits et grands dans un univers plein de surprises.

À partir de 5 ans un moment à savourer en famille !

Un voyage drôle et poétique où l’émotion et l’humour se mêlent pour créer un souvenir inoubliable.

Venez partager ce moment unique et laissez la magie de MOQUETTE vous envahir ! .

