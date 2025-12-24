Moquette (L’improviste), Brive-la-Gaillarde
Moquette (L’improviste), Brive-la-Gaillarde dimanche 28 décembre 2025.
Moquette (L’improviste)
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-30
MOQUETTE Un conte clowné à partager en famille
Préparez-vous à rire, rêver et vous émerveiller avec MOQUETTE, un spectacle tendre et drôle, où le clown et le conte se rencontrent pour embarquer petits et grands dans un univers plein de surprises.
À partir de 5 ans un moment à savourer en famille !
Un voyage drôle et poétique où l’émotion et l’humour se mêlent pour créer un souvenir inoubliable.
Venez partager ce moment unique et laissez la magie de MOQUETTE vous envahir ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
