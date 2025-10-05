MORBIDFEST : POSSESSED TERRORIZER – LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris

MORBIDFEST : POSSESSED TERRORIZER Début : 2025-12-19 à 17:30. Tarif : – euros.

GARMONBOZIA PRÉSENTE : MORBIDFEST : POSSESSED TERRORIZER MASSACRE NIGHTFALL ATERPOSSESSEDVéritable précurseur du death metal, POSSESSED est entré dans l’histoire avec Seven Churches et continue aujourd’hui encore de façonner l’avenir du genre. Mené par l’indestructible Jeff Becerra, le groupe délivre un torrent de riffs blasphématoires, à la vitesse implacable et à la fureur démoniaque, consolidant son héritage à chaque concert. TERRORIZERLes pionniers du grindcore TERRORIZER annoncent une tournée européenne où ils interprèteront leur légendaire premier album World Downfall , marquant les retrouvailles tant attendues de Pete Sandoval et David Vincent pour la première fois depuis 1989. De nombreuses villes assisteront pour la toute première fois à ce line-up historique, qui délivrera l’intensité implacable qui a défini une époque entière des musiques extrêmes. MASSACREPilier de la scène death metal de Floride, MASSACRE a émergé au milieu des années 80 et a contribué à définir le genre avec son premier album culte From Beyond (1991). Mené par le chanteur originel Kam Lee, également connu pour ses débuts avec DEATH, le groupe offre une brutalité primale et old school avec une énergie sans compromis et un héritage qui frappe fort aujourd’hui encore. NIGHTFALLForce pionnière de la scène metal extrême grecque, NIGHTFALL mélange un blackened death metal mélodique avec des paroles introspectives et des atmosphères envoûtantes, apportant une touche dynamique et effectuant sa première tournée européenne complète en 20 ans ! ATERSortant de l’ombre, ATER livre un blackened death metal tranchant comme une lame de rasoir avec une touche moderne, ce qui en fait le groupe émergent parfait pour compléter cette programmation brutale.

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 BD DE CLICHY 75018 Paris 75