Morbiflette à volonté Rue du 11 novembre Rochefort-sur-Nenon

Morbiflette à volonté

Rue du 11 novembre Maison des associations Rochefort-sur-Nenon Jura

Au menu

Apéritif OFFERT

Terrine de sanglier

Morbiflette/salade

Dessert

Café

20€ adultes

12€ enfant -12ans

Gratuit 5 ans

Musique au rendez-vous ! .

Rue du 11 novembre Maison des associations Rochefort-sur-Nenon 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 41 42 emelinebardoux39@gmail.com

