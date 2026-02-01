Morbiflette à volonté Rue du 11 novembre Rochefort-sur-Nenon
Morbiflette à volonté Rue du 11 novembre Rochefort-sur-Nenon samedi 28 février 2026.
Morbiflette à volonté
Rue du 11 novembre Maison des associations Rochefort-sur-Nenon Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Morbiflette à volonté
Au menu
Apéritif OFFERT
Terrine de sanglier
Morbiflette/salade
Dessert
Café
20€ adultes
12€ enfant -12ans
Gratuit 5 ans
Musique au rendez-vous ! .
Rue du 11 novembre Maison des associations Rochefort-sur-Nenon 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 41 42 emelinebardoux39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Morbiflette à volonté
L’événement Morbiflette à volonté Rochefort-sur-Nenon a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE