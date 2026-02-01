Morbiflette à volonté Rue du 11 novembre Rochefort-sur-Nenon

Rue du 11 novembre Maison des associations Rochefort-sur-Nenon Jura

Début : 2026-02-28 19:00:00
Au menu
Apéritif OFFERT
Terrine de sanglier
Morbiflette/salade
Dessert
Café

20€ adultes
12€ enfant -12ans
Gratuit 5 ans

Musique au rendez-vous !   .

Rue du 11 novembre Maison des associations Rochefort-sur-Nenon 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 41 42  emelinebardoux39@gmail.com

