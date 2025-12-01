Morbiflette

Mignovillard Jura

Début : 2025-12-13 11:00:00

Organisée par l’APE de Mignovillard.

Sur place ou à emporter.

Apporter vos contenants.

Retrait des commandes entre 11 h et 19 h. .

Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté apemignovillard@gmail.com

