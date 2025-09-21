Morbihanig ou la Petite Mer pour sa beauté Espace culturel – Château de Kerdurand Riantec

Morbihanig ou la Petite Mer pour sa beauté Espace culturel – Château de Kerdurand Riantec dimanche 21 septembre 2025.

Morbihanig ou la Petite Mer pour sa beauté Dimanche 21 septembre, 15h00 Espace culturel – Château de Kerdurand Morbihan

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Espace culturel de Kerdurand vous invite à découvrir l’exposition « Morbihanig ou la Petite Mer pour sa beauté » de Daniel Cordeau, exposition qui met à l’honneur la tapisserie d’art et le métier de licier.

Un savoir-faire permettant de perpétuer un art ancestral, tout en offrant des perspectives modernes à la création textile.

Espace culturel – Château de Kerdurand Parc de Kerdurand 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne +33 (0)2 97 33 52 40 https://www.riantec.bzh/contacts/espace-culturel-de-kerdurand/ https://www.riantec.bzh/histoire-de-la-ville/ Situé dans une belle bâtisse du XVIIIe siècle, l’Espace culturel de Kerdurand est un service municipal dédié aux activités culturelles de la commune.

Toute l’année, l’espace est ouvert à toutes les formes d’expression artistique. Il accueille des expositions d’art, des concerts, des récitals ainsi que des résidences artistiques. Le parvis et la cour du château sont également le théâtre de spectacles en extérieur. Présence d’un parking

Ligne de bus située à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Commune de Riantec