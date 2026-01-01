Morceaux de vie

Livré-la-Touche Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Solo théâtre de Jérôme Rousselet

Morceaux de vie ou monceaux de vie ! C’est selon, c’est à l’envie. Des envies d’ailleurs quand on est enraciné plus ou moins profondément dans la terre de ses ancêtres. Depuis des siècles, paysan de père en fils. Depuis des siècles Mayennais de père en fils.

Bref c’est du lourd et du costaud au niveau identitaire. Quand on ajoute à cela une ferme familiale occupée depuis 1802 par mon frère, père, arrière et arrière…un vrai inventaire.

Tout ça je vais vous le raconter. Pas ma vie intime quand même ! Ce n’est pas mon genre. Par contre je vais vous balancer quelques morceaux…de vie…et d’autres choses…en prose…sans pause. Et tout ça avec humour, tendresse et férocité.

Ca doit être bien, d’être de quelque part… .

Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 36 83 95 letoucheatout.tierslieurural@gmail.com

English :

Solo theater by Jérôme Rousselet

