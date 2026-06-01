Morcourt

Morcourt Fête de la Musique

Morcourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique s’installe avec à Morcourt !

Pour l’occasion, David Couvez vous propose un concert spécial à 15h avec les plus belles chansons françaises à partager et à chanter !

Fête foraine et manèges gratuits pour les enfants.

La fête de la musique s’installe avec à Morcourt !

Pour l’occasion, David Couvez vous propose un concert spécial à 15h avec les plus belles chansons françaises à partager et à chanter !

Fête foraine et manèges gratuits pour les enfants. .

Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 08 25 79

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English :

Music Festival is coming to Morcourt!

To celebrate, David Couvez is hosting a special concert at 3 p.m. featuring the most beautiful French songs to share and sing along to!

Fairground festivities and free rides for the kids.

L’événement Morcourt Fête de la Musique Morcourt a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois