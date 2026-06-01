Morcourt Fête de la Musique Morcourt
Morcourt Fête de la Musique Morcourt samedi 20 juin 2026.
Morcourt
Morcourt Fête de la Musique
Morcourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique s’installe avec à Morcourt !
Pour l’occasion, David Couvez vous propose un concert spécial à 15h avec les plus belles chansons françaises à partager et à chanter !
Fête foraine et manèges gratuits pour les enfants.
La fête de la musique s’installe avec à Morcourt !
Pour l’occasion, David Couvez vous propose un concert spécial à 15h avec les plus belles chansons françaises à partager et à chanter !
Fête foraine et manèges gratuits pour les enfants. .
Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 08 25 79
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English :
Music Festival is coming to Morcourt!
To celebrate, David Couvez is hosting a special concert at 3 p.m. featuring the most beautiful French songs to share and sing along to!
Fairground festivities and free rides for the kids.
L’événement Morcourt Fête de la Musique Morcourt a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois