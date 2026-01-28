Mordelles Métier d’Art Ferme de la Biardais – Mordelles Goven 4 et 5 avril Gratuit

Salon des métiers de l’artisanat

Pour la 13e année, L’Amocas, avec le soutien, entre autres de Métiers d’art en Bretagne, organise le plus grand salon d’artisanat d’art de la région. Celui-ci accueille 95 artistes et artisans majoritairement de la région mais aussi d’autres départements du grand Ouest. Une large palette d’artisans d’art sera présente et des démonstrations seront proposées au public. Que vous soyez passionné d’art ou un simple curieux, ce salon est fait pour vous. Pour découvrir en avant-première les artisans : [https://mordelles-metiers-art.fr/exposants/](https://mordelles-metiers-art.fr/exposants/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T18:00:00.000+02:00

Ferme de la Biardais – Mordelles Route de Chavagne 35310 Mordelles Goven 35580 Ille-et-Vilaine



