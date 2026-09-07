Mordus du patrimoine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Mordus du patrimoine 12 septembre et 21 novembre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:30:00+01:00

Vous êtes fan de l’histoire de Roubaix ? Le patrimoine et les activités des services dédiés vous intéressent ? Venez découvrir les différents aspects de nos métiers de bibliothécaires et archivistes et suivez le circuit des documents anciens, de leur arrivée à leur intégration sur la Bn-R.

C’est l’occasion de rencontrer d’autres passionnés autour d’un café et d’un gâteau et de nous aider à enrichir la bibliothèque numérique.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/ »}]

Rencontre autour du patrimoine

Médiathèque de Roubaix