UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantheuil

More Aura Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

jeudi 11 février 2027 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil

More Aura Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Début
jeudi 11 février 2027
Fin
jeudi 11 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace culturel Le Nantholia
Adresse
203 Allée des Loisirs
Ville
24800 Nantheuil
Département
Dordogne
Tarif

Nantheuil

More Aura

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 21:40:00

Date(s) :
2027-02-11

Théâtre clownesque et acrobatique. Christine est une boxeuse acrobatique qui ressemble à Julia Roberts mais avec un nez de clown. Elle fume, et alors ? Elle aime bien le rhum, met du rouge à lèvres, elle est belle. Dès 14 ans.
Théâtre clownesque et acrobatique. Christine est une boxeuse acrobatique qui ressemble à Julia Roberts mais avec un nez de clown. Elle fume, et alors ? Elle aime bien le rhum, met du rouge à lèvres, elle est belle. Dès 14 ans.   .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50  bit.thiviers@perigord-limousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : More Aura

Clownish and acrobatic theater. Christine is an acrobatic boxer who looks like Julia Roberts but with a clown’s nose. She smokes—so what? She likes rum, wears red lipstick, and she’s beautiful. Since she was 14.

L’événement More Aura Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère

À voir aussi à Nantheuil (Dordogne)