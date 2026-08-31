More Aura Espace culturel Le Nantholia Nantheuil
jeudi 11 février 2027 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil
Informations pratiques
Nantheuil
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Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 21:40:00
Date(s) :
2027-02-11
Théâtre clownesque et acrobatique. Christine est une boxeuse acrobatique qui ressemble à Julia Roberts mais avec un nez de clown. Elle fume, et alors ? Elle aime bien le rhum, met du rouge à lèvres, elle est belle. Dès 14 ans.
Théâtre clownesque et acrobatique. Christine est une boxeuse acrobatique qui ressemble à Julia Roberts mais avec un nez de clown. Elle fume, et alors ? Elle aime bien le rhum, met du rouge à lèvres, elle est belle. Dès 14 ans. .
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr
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English : More Aura
Clownish and acrobatic theater. Christine is an acrobatic boxer who looks like Julia Roberts but with a clown’s nose. She smokes—so what? She likes rum, wears red lipstick, and she’s beautiful. Since she was 14.
L’événement More Aura Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère
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