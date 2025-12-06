More Aura Théâtre clownesque et acrobatique

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Espace Yves Roques Decazeville 20h30

Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries. Obsession de la mort. Obsession de l’amour. Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans son monde, avec l’énergie de Marry Popins. Christine fume, elle provoque le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum et elle met du rouge à lèvres, elle est belle.

More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Un spectacle drôle et émouvant.

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h10. Tarif : 10€ ; réduit : 5€ (sur présentation d’un justificatif).

Billetterie en ligne https://decazeville-communaute.maplace.fr/ ou à l’Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville.

Service Culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 10 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 95 15

English :

L’événement More Aura Théâtre clownesque et acrobatique Decazeville a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)