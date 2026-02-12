More Morellet Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Montsoreau 8 avril 2026 – 4 janvier 2027 Entrée gratuite

2026: Centenaire de la naissance de François Morellet

À l’occasion du centenaire de la naissance de François Morellet, de nombreuses institutions se rassemblent pour un hommage à l’une des figures majeures de l’art contemporain, à l’initiative du Centre Pompidou.

Présent dans les plus grandes collections publiques françaises ainsi que dans de nombreuses collections institutionnelles internationales, Morellet a également investi durablement l’espace public avec plus d’une centaine d’œuvres visibles dans nos villes – sur des façades, dans des jardins, des gares ou sur des places. Grâce à la liberté et l’humour avec lesquels il s’est emparé du vocabulaire de l’abstraction géométrique, il a su créer un dialogue vivant entre l’art, l’architecture et le public. En écho à la rétrospective « François Morellet. 100 pour cent », présentée au Centre Pompidou-Metz, un vaste programme national est initié par le Centre Pompidou, en collaboration avec le Studio Morellet, la galerie Mennour qui représente l’artiste et de nombreuses institutions partenaires.

Ce projet d’envergure se déploie dans toute la France à travers des accrochages inédits, des redécouvertes d’œuvres figurant dans les collections et dans l’espace public, ainsi qu’un ensemble de rencontres, conférences et un colloque international. L’objectif : réinterroger l’héritage de Morellet, sa place dans l’histoire de l’art, son rapport au patrimoine et à l’architecture, et l’influence qu’il continue d’exercer sur les artistes contemporains.

Le Château de Montsoreau – musée d’Art contemporain rend hommage à François Morellet, figure iconoclaste de l’art contemporain. Dans le hall du musée, l’œuvre emblématique Répartition aléatoire de 40000 carrés suivant les chiffres pairs et impairs d’un annuaire de téléphone, 50 % bleu, 50 % rouge, 1960 transforme les pages d’un annuaire téléphonique du Maine-et-Loire en un vaste jeu géométrique. Monumentale et ludique, cette pièce allie rigueur mathématique et humour discret, incarnant l’esprit inventif de Morellet et l’influence qu’il exerce encore sur plusieurs générations d’artistes.

Un événement organisé dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de François Morellet à l’initiative de l’EstateMorellet et du Centre Pompidou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T10:00:00.000+02:00

Fin : 2027-01-04T19:00:00.000+01:00

1



Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Passage du marquis de Geoffre, 49730 Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

