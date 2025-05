More Than Fire fête la Musique à Soustons – O’Bar Basque Soustons, 21 juin 2025 07:00, Soustons.

Landes

More Than Fire fête la Musique à Soustons O’Bar Basque 8 Rue Émile Nougaro Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le 21 juin, Soustons va vibrer au son des More Than Fire, un groupe survitaminé qui balance du lourd et fait danser toutes les générations !

Au programme Bruno Mars, Rihanna, Muse, Queen, Joan Jett, Katy Perry, AC/DC, Shakira, Jet, Beyoncé… et une bonne dose de Pink, parce qu’un peu de rock badass, c’est bon pour la santé !

2h de pur plaisir musical

Un enchaînement de tubes pop-rock des années 80 à aujourd’hui, dans une ambiance électrique et festive.

Que vous soyez team air guitar, déhanché de feu ou simple amoureux de bonne musique, vous allez être servis !

Laissez vos soucis à la maison, prenez vos potes, et venez faire la fête comme jamais !

More Than Fire, c’est plus qu’un concert… c’est une explosion d’énergie live ! .

O’Bar Basque 8 Rue Émile Nougaro

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 33 18

English : More Than Fire fête la Musique à Soustons

German : More Than Fire fête la Musique à Soustons

Italiano :

Espanol : More Than Fire fête la Musique à Soustons

L’événement More Than Fire fête la Musique à Soustons Soustons a été mis à jour le 2025-05-23 par OTI LAS