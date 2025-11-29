MORENICA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

MORENICA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 00:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Musiques traditionnelles en français et en occitan

Monstre magique à 4 têtes

Morenica est un monstre qui réinvente des musiques traditionnelles en français et en occitan, mêlant polyphonies et textures psychédéliques pour une transe musicale hypnotique et festive. 9 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

English :

Traditional music in French and Occitan

German :

Traditionelle Musik auf Französisch und Okzitanisch

Italiano :

Musica tradizionale in francese e occitano

Espanol :

Música tradicional en francés y occitano

