MORENICA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29 00:00:00
2025-11-29
Musiques traditionnelles en français et en occitan
Monstre magique à 4 têtes
Morenica est un monstre qui réinvente des musiques traditionnelles en français et en occitan, mêlant polyphonies et textures psychédéliques pour une transe musicale hypnotique et festive. 9 .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
English :
Traditional music in French and Occitan
German :
Traditionelle Musik auf Französisch und Okzitanisch
Italiano :
Musica tradizionale in francese e occitano
Espanol :
Música tradicional en francés y occitano
