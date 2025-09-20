Morfal Festival #4 Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Morfal Festival #4 Little Atlantique Brewery / LAB Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 11:00 –

Gratuit : oui Tout public

Au programme : des collabs gourmandes (Mugen Ramen, Pilgrim, Le Mirza), des tatouages, des DJ sets, des battles de breakdance et plein d’autres surprises pour régaler les foules.Tout le programme sur la page Facebook de l’événement

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.facebook.com/events/1248983763636376/