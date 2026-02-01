Morgan en concert Kistin Café Runan
Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Voix et guitare autour des chansons des années 60 et 70 Anne Sylvestre, Joan Baez, Leonard Cohen, Youen Gwernig, Graeme Allwright…. .
Kistin Café 3 Rue de l'Église Runan 22260 Côtes-d'Armor Bretagne
