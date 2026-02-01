Morgan en concert Kistin Café Runan

Morgan en concert Kistin Café Runan samedi 21 février 2026.

Morgan en concert

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Voix et guitare autour des chansons des années 60 et 70 Anne Sylvestre, Joan Baez, Leonard Cohen, Youen Gwernig, Graeme Allwright….   .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95 

L’événement Morgan en concert Runan a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol