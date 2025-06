Morgan of Glencoe – Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 28 juin 2025 20:00

Tout en féérie, Fleurs du Porhoët fleure bon l’ajonc, l’embrun et la bruyère. De compositions personnelles en airs traditionnels, aux accents doux-amers comme la Bretagne, scintillants comme l’Irlande et sauvages comme l’Ecosse, ce concert est pétri d’une musique celtique, qui relève le coeur de l’artiste elle-même.

Un solo harpe celtique et chant, assorti d’une touche d’humour taquin, prêt à emmener tous les publics dans un merveilleux voyage à travers les pays celtes et leurs légendes. .

Manoir de Kerboutier Kerboutier

Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne

