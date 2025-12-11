Morgane Berling Le Scènacle Besançon

Morgane Berling

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon

28 février 2026 20:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Morgane Berling en spectacle le 28 février 2026 au Scènacle de Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Partagée entre les soirées du samedi soir et le marché du dimanche matin, Morgane ne sait plus dans quelle case de la société elle se place. Elle a 24 ans et se demande comment faire pour devenir adulte. Avec un humour impertinent Morgane Berling fait le bilan de sa jeune vie de l’enfance à aujourd’hui. Elle jette un regard corrosif sur ses ainés sans épargner sa génération.

Un seule en scène , interprété à la première personne et dans lequel interviennent toute une galerie de personnages. Écrit à quatre mains et deux générations, ce spectacle permet à toute la famille de se retrouver autour de souvenirs ou de projections la vingtaine !

En 1ère partie de Manu Payet, Anthony Kavanagh, Karim Duval et Thomas Marty. Spectacle présent au festival Off d’Avignon en 2024 et 2025

Morgane Berling a été récompensée par les

– Prix du jury du festival Les Cadet Roussel du Rire d’Auxerre

– Prix du jury du festival du Rire d’Yssingeaux

– Prix du Public du festival D’Un Rire à l’Autre de Pierre-Bénite

– Prix du Public du festival Drôlement Bien de Besançon

– Prix spécial du jury du festival Rire de Cavaillon

Un seule en scène écrit par Morgane Berling et Etienne Gachet .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

