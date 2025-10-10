MORGANE BERLING – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

MORGANE BERLING – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand vendredi 10 octobre 2025.

Elle a 23 ans et se demande comment elle se positionne dans cette société, sans se priver de nous dire comment elle la perçoit. Avec un humour impertinent Morgane Berling fait le bilan de sa jeune vie : de l’enfance à aujourd’hui. Elle jette un regard corrosif sur ses ainés sans épargner sa génération.Partagée entre les soirées du samedi soir et le marché du dimanche matin, Morgane ne sait plus dans quelle case de la société elle se place.Un « seule en scène », interprété à la première personne et dans lequel interviennent toute une galerie de personnages. Écrit à quatre mains et deux générations, ce spectacle permet à toute la famille de se retrouver autour de souvenirs ou de projections : la vingtaine !Spectacle présent au festival Off d’Avignon en 2024 et 2025Morgane Berling a été récompensée par les :-Prix du jury du festival Les Cadet Roussel du Rire d’Auxerre-Prix du jury du festival du Rire d’Yssingeaux-Prix du Public du festival D’Un Rire à l’Autre de Pierre-Bénite-Prix du Public du festival Drôlement Bien de Besançon-Prix spécial du jury du festival Rire de CavaillonRéservation pour les personnes en situation de handicap : ce@lesdernierscouches.com

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63