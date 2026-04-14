MORGANE BERLING THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris
MORGANE BERLING THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris mardi 14 avril 2026.
MORGANE BERLING Début : 2026-04-14 à 19:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75
À voir aussi à Paris (75)
- Groupe de parole à visée thérapeutique pour les jeunes lgbtqia+ de 18 à 25 ans Association ENIPSE – dispositif de soutien psychologique communautaire CeSaMe Paris/IDF Paris 14 avril 2026
- Planétarium #32 : Groenland Théâtre de la Cité internationale Paris 14 avril 2026
- Festival de l’artisanat : Vernissage de l’exposition « Imaginaires d’encre » du collectif Typographique Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS 14 avril 2026
- Punchbag SUPERSONIC Paris 14 avril 2026
- L’emprise au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris 14 avril 2026