Morgane Cadignan Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon

Morgane Cadignan Festival Drôlement Bien

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

S’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous. Mais est-ce vraiment grave ? Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies. .

