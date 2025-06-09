Morgane Cadignan Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
S’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous. Mais est-ce vraiment grave ? Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies. .
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
