MORGANE CADIGNAN – LE SCENACLE Besancon

MORGANE CADIGNAN Début : 2026-01-25 à 17:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : MORGANE CADIGNANMORGANE CADIGNANS’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous. Mais est-cevraiment grave ? Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse,chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne laplace du mensonge dans nos vies.Dimanche 25 janvier, 17h – Le ScènacleSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25