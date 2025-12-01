Morgane Delamare dans Felicidad ! La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Morgane Delamare dans Felicidad !

Du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2025 à partir de 21h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-12

On m’a demandé d’écrire un Pitch ! Déjà moi les pitchs je ne les écris pas, je les mange !

Pas de temps à perdre ! La vie est trop courte ! (Comme celle de mon ex d’ailleurs)

Alors ensemble on va vibrer, on va croquer la vie pendant 1 heure, enfin plus … Tout dépend de votre temps de digestion !

Pas de blablas mais des histoires, des rencontres, du vrai, du rock et surtout de la joie ! Felicidad !

Je t’aime déjà ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

I’ve been asked to write a pitch! I don’t write pitches, I eat them!

No time to waste! Life is too short! (Just like my ex?s, by the way)

German :

Ich wurde gebeten, einen Pitch zu schreiben! Ich schreibe keine Pitches, ich esse sie!

Ich habe keine Zeit zu verlieren! Das Leben ist zu kurz! (Wie übrigens auch das meiner Ex)

Italiano :

Mi è stato chiesto di scrivere una presentazione! Io non scrivo proposte, le mangio!

Non c’è tempo da perdere! La vita è troppo breve! (Proprio come quella del mio ex, tra l’altro)

Espanol :

¡Me han pedido que escriba una propuesta! Yo no escribo lanzamientos, me los como

No hay tiempo que perder La vida es demasiado corta (Igual que la de mi ex, por cierto)

