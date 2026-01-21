Morgane Delamare : Felicidad ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

On m’a demandé d’écrire un « Pitch » ! Déjà moi les pitchs je ne les écris pas, je les mange !Pas de temps à perdre ! La vie est trop courte ! (Comme celle de mon ex d’ailleurs)Alors ensemble on va vibrer, on va croquer la vie pendant 1 heure, enfin plus… Tout dépend de votre temps de digestion !Pas de blablas mais des histoires, des rencontres, du vrai, du rock et surtout de la joie !Felicidad ! Je t’aime déjà !

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/



Afficher la carte du lieu Compagnie du Café-Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

