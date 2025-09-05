Morgane Delamare – Félicitad ! Le Bacchus Rennes

Morgane Delamare – Félicitad ! Le Bacchus Rennes 12 – 15 mars 2026 Tarifs : 21€ et 15€

Venez découvrir cette artiste nantaise aux multiples talents

On m’a demandé d’écrire un « Pitch »! Déjà moi les pitchs je ne les écris pas, je les mange !

Pas de temps à perdre ! La vie est trop courte ! (Comme celle de mon ex d’ailleurs)

Alors ensemble on va vibrer, on va croquer la vie pendant 1 heure, enfin plus … Tout dépend de votre temps de digestion !

Pas de blablas mais des histoires, des rencontres, du vrai, du rock et surtout de la joie ! Felicidad !

Je t’aime déjà !

**A propos de l’artiste :**

Formée à l’école du rire de La Compagnie du café-théâtre, Morgane est une personne qui déborde de passion. Elle en a tellement qu’elle en a fait le moteur de sa vie et la partage avec beaucoup de plaisir.

Après avoir été à l’affiche de plusieurs créations de la Compagnie, Morgane s’est lancé dans l’aventure en solitaire avec un one woman show : “Bonjour, je suis Morgane Delamare !”.

Cette comédienne, artiste nantaise aux multiples talents fait partie de la Troupe de La Compagnie depuis presque 20 ans. Venez la découvrir ou la redécouvrir dans son seule en scène à La Compagnie et en tournée dans toute la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T18:15:00.000+01:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/8125-morgane-delamare-felicidad-mars-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine