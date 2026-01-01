Morgane va au-delà

Metz Moselle

Vendredi 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Vivre, reste le meilleur des scénarios. Rire, la meilleure des issues !

Le pragmatisme à l’état pur, Morgane nous dresse le tableau d’une société qu’elle ne comprend pas toujours. Entre auto dérision et fatalité, venez rire avec Morgane de ce qui fait de nous des Humains !Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

Living is the best scenario. Laughing, the best way out!

Pure pragmatism, Morgane paints a picture of a society she doesn’t always understand. Between self-mockery and fatalism, come and laugh with Morgane about what makes us human!

