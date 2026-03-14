Morizès en fête Le bourg Morizès

Morizès en fête

Le bourg Foyer Rural Morizès Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

La première fête Morizéenne de 2026 aura lieu le 10 & 11 Avril. Le week-end commencera par un concours de belote le Vendredi soir avec se nombreux lots . Il se poursuivra par une soirée Basque le Samedi soir animée au rythme de l’Orchestre Angel Martin. N’hésitez pas à vous inscrire et à partager ! .

Le bourg Foyer Rural Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 16 06 36 comitedesfetesmorizes@gmail.com

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English : Morizès en fête

L’événement Morizès en fête Morizès a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de l’Entre-deux-Mers