Morizès en fête Le bourg Morizès
Morizès en fête Le bourg Morizès vendredi 10 avril 2026.
Morizès en fête
Le bourg Foyer Rural Morizès Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
La première fête Morizéenne de 2026 aura lieu le 10 & 11 Avril. Le week-end commencera par un concours de belote le Vendredi soir avec se nombreux lots . Il se poursuivra par une soirée Basque le Samedi soir animée au rythme de l’Orchestre Angel Martin. N’hésitez pas à vous inscrire et à partager ! .
Le bourg Foyer Rural Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 16 06 36 comitedesfetesmorizes@gmail.com
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English : Morizès en fête
L’événement Morizès en fête Morizès a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de l’Entre-deux-Mers