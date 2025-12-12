MORJANE TENERE – LA LUNA NEGRA Bayonne

MORJANE TENERE Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Morjane Ténéré est une autrice-compositrice-interprète à l’univers envoûtant et intimiste. En Tamasheq, langue Touarègue, “Ténéré” signifie désert. Morjane porte ce nom comme un talisman, imprégnant ses compositions d’un rapport fort à la nature, aux éléments et aux animaux. Issue d’une double culture, elle puise ses inspirations dans les paysages bruts et les cultures ancestrales du désert, portée par les musiques traditionnelles des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique du Nord. Entre blues et folk, guitare acoustique et électrique, une voix-catharsis qui fige les auditeurs et fait pleurer.Avec : Morjane Ténéré Tout public

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64