Morning Coffee Sablé-sur-Sarthe

Morning Coffee

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tous les mardis et vendredis de 10h à 11h30

Envie de bien commencer la journée dans une ambiance conviviale ? Rejoignez nous pour notre Morning Coffee, un moment de détente et de partage autour d’un bon café ou d’un thé.

Que vous veniez seul.e ou entre ami.e.s, c’est l’occasion idéale pour faire des rencontres, discuter, ou simplement savourer une pause gourmande dans un cadre chaleureux.

Pour profiter du Morning Coffee, il faut adhérer à l’association.

3 tarifs vous sont proposés 2 € pour un mois, 12 € pour 6 mois ou 24 € pour l’année. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Every Tuesday and Friday from 10 to 11:30 a.m

