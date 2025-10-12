MORNING FIT POUR OCTOBRE ROSE ASSOCIATION SAINT-PAUL ROCK’NROLL Saint-Paul-sur-Save

Pour soutenir Octobre Rose, l’Association Saint-Paul rock N Roll, organise une matinée sportive, accessible à tous.

Au programme 1h30 de fitness ! A partir de 10h30 Gym douce, pilâtes, yoga avec Ophélie. 11h15 Zumba avec Mara, et 12:00 Apéritif / buffet offert à tous les participants préparé par Ornella, entrepreneuse en restauration et traiteur fraîchement installée à Saint-Paul sur Save (D’ici et d’Aya). Dress code : Rose

Tous les bénéfices seront reversés à l’association Étincelle Occitanie qui dispose de sa propre antenne sur Toulouse. Attention les places sont limitées et les réservations obligatoires. Nous vous attendons nombreux, Venez bouger avec nous et soutenir Octobre Rose. Ensemble, faisons briller encore plus fort cette étincelle. 5 .

ASSOCIATION SAINT-PAUL ROCK’NROLL 1130 Vieux Chemin de Launac Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie

English :

In support of Pink October, the Saint-Paul Rock N Roll Association is organizing a morning of sports, open to all.

German :

Um den Rosa Oktober zu unterstützen, organisiert der Verein Saint-Paul rock N Roll, einen sportlichen Vormittag, der für alle zugänglich ist.

Italiano :

A sostegno dell’Ottobre Rosa, l’Associazione Saint-Paul Rock N Roll organizza una mattinata di sport aperta a tutti.

Espanol :

En apoyo al Octubre Rosa, la asociación Saint-Paul Rock N Roll organiza una mañana de deporte abierta a todos.

