MORNINGLORY-SUR-SEINE Peniche Marcounet Paris

MORNINGLORY-SUR-SEINE Peniche Marcounet Paris vendredi 8 août 2025.

(English Below)

Pour sa parenthèse intimiste estivale, Morninglory prend le large: direction la mythique Péniche Marcounet, pour une nuit suspendue entre ciel, Seine et sons.

À bord : un line-up exigeant mêlant les résidents du collectif et deux invités de haute volée, Briki et Marli.

Une traversée sonore allant de la house à la minimale, en passant par des textures électro.

Line-up

Briki

https://www.instagram.com/_____briki/

Daly

https://www.instagram.com/daly_tz/

Elkat

https://www.instagram.com/goodkat__404/

Marli

https://www.instagram.com/marli.dj/

Spicy Sofi

https://www.instagram.com/s0fi.wav/

✨ Un espace safe, bienveillant et radicalement inclusif : Morninglory défend une scène libre, ouverte à toutes les identités.

Notre équipage veille au respect de chacun·e, et célèbre les diversités – queer, trans, racisées ou marginalisées. Ici, tout le monde est à sa place.

Capacité très limitée – réservez votre place dès maintenant

——- English Version ——-

For its summer intimate stop in Paris, Morninglory sets sail: we’re heading to the iconic Péniche Marcounet for a night suspended between sky, Seine, and sound.

On board: a sharp lineup of Morninglory residents, joined by two standout guests: Briki and Marli.

A sonic journey from house to minimal, with touches of electro along the way.

Line-up

Briki

https://www.instagram.com/_____briki/

Daly

https://www.instagram.com/daly_tz/

Elkat

https://www.instagram.com/goodkat__404/

Marli

https://www.instagram.com/marli.dj/

Spicy Sofi

https://www.instagram.com/s0fi.wav/

✨ A safe, caring, and radically inclusive space: Morninglory champions a free and open scene for all identities.

Our crew ensures respect and celebrates diversity — queer, trans, racialized, or marginalized. Everyone belongs here.

Very limited capacity – secure your ticket now

Pour son rendez-vous estival intimiste à Paris, Morninglory s’amarre à la Péniche Marcounet, lieu chargé d’histoire, avec une vue directe sur la Seine et les lumières de la ville.

Le vendredi 08 août 2025

de 18h00 à 02h00

payant Late : 15 EUR

Early bird : 8 EUR

Prévente standard : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-08T21:00:00+02:00

fin : 2025-08-09T05:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-08T18:00:00+02:00_2025-08-08T02:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris