Moroni/Belmondo + Dave Holland Trio | Jazz en Tête Maison de la Culture Salle Jean Cocteau Clermont-Ferrand
Moroni/Belmondo + Dave Holland Trio | Jazz en Tête Maison de la Culture Salle Jean Cocteau Clermont-Ferrand jeudi 23 octobre 2025.
Moroni/Belmondo + Dave Holland Trio | Jazz en Tête
Maison de la Culture Salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 20:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Dado Moroni (piano) Stéphane Belmondo (trompette et buggle)
Dave Holland (contrebasse), Jaleel Shaw (saxophones), Nasheet Waits (batterie)
.
Maison de la Culture Salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 72 69 73
English :
Dado Moroni (piano) ? Stéphane Belmondo (trumpet and flugelhorn)
Dave Holland (double bass), Jaleel Shaw (saxophones), Nasheet Waits (drums)
German :
Dado Moroni (Klavier) ? Stéphane Belmondo (Trompete und Flügelhorn)?
Dave Holland (Kontrabass), Jaleel Shaw (Saxophone), Nasheet Waits (Schlagzeug)?
Italiano :
Dado Moroni (pianoforte) ? Stéphane Belmondo (tromba e flicorno)
Dave Holland (contrabbasso), Jaleel Shaw (sassofoni), Nasheet Waits (batteria)
Espanol :
Dado Moroni (piano) ? Stéphane Belmondo (trompeta y fliscorno)
Dave Holland (contrabajo), Jaleel Shaw (saxos), Nasheet Waits (batería)
L’événement Moroni/Belmondo + Dave Holland Trio | Jazz en Tête Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-11 par Clermont Auvergne Volcans