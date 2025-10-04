Morsure #5 | Exposition d’estampes l’Archipel Fouesnant

Morsure #5 | Exposition d’estampes l’Archipel Fouesnant samedi 4 octobre 2025.

Morsure #5 | Exposition d’estampes

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-10-04

Estampes

Exposition Tout public

Chaque année, l’Archipel présente le regard d’un·e artiste sur la gravure contemporaine.

La sélection de cette cinquième édition, opérée par la commissaire d’exposition Cora Texier, réunit douze artistes autour d’un thème central la matière.

Morsure met en lumière la diversité des pratiques de l’estampe gravure en taille d’épargne, taille-douce, sérigraphie, lithographie, monotype… Les artistes convoqué·e·s sondent la matière dans ce qu’elle a de plus concret comme de plus symbolique. Par une traversée verticale, du fond des mers jusqu’aux hauteurs célestes, l’exposition décline la matière comme une exploration des strates qui composent notre monde, des sédiments marins aux cieux vaporeux, de la roche au nuage, du visible au sensible.

Avec les œuvres de Hélène Baumel, Christine Bouvier, Olivier Brunot, Roby Comblain, Marc Couturier, Luc Doerflinger, Emmanuel Gatti, Alice Gauthier, Jaga Jankowska Cappigny, Laurie Joly, Muriel Moreau et Camille Oarda

L’exposition est rythmée de rendez-vous pour découvrir les dessous de la création, appréhender l’aspect résolument ludique des techniques de gravure mais aussi échanger sur les thématiques abordées.

Week-end d’ouverture | SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 OCTOBRE de 14h00 à 18h00

Visites guidées | Samedi 4 et dimanche 5 octobre à 16h30

Avec Cora Texier | Gratuit, sur inscription | Public ado et adulte

Initiation à la sérigraphie | Samedi 4 octobre à 14h00

Avec Jaga Jankowska Cappigny | Gratuit, sur inscription | Tout public, dès 6 ans (enfants accompagnés)

Focus sur l’œuvre d’Emmanuel Gatti | Samedi 4 octobre à 15h00

Avec Cora Texier et Emmanuel Gatti | Gratuit, sur inscription | Public ado et adulte

Le Gravomaton | Samedi 4 et dimanche 5 octobre de 14h00 à 18h00

Avec Jean-Baptiste Cautain | Gratuit

Création d’une œuvre à partir de tampons | Samedi 4 et dimanche 5 octobre de 14h00 à 18h00

Gratuit, en accès libre | Tout public, dès 4 ans (enfants accompagnés)

Focus sur l’œuvre d’Alice Gauthier | Dimanche 5 octobre à 15h00

Avec Cora Texier et Alice Gauthier | Gratuit, sur inscription | Public ado et adulte .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

