Mort aux Vipères Jardin Serveyrolles Toulouse

Mort aux Vipères Samedi 4 octobre, 16h00 Jardin Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:45:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:45:00

Une créature monstrueuse rôde. Il faut la chasser de son repaire avant qu’elle ne frappe. Rejoignez la grande battue ! Guidé par un chasseur masqué, le public plonge dans un marécage fabuleux. Mais au coeur de la traque, une question surgit : qui est le vrai monstre ?

Un spectacle proposé par le Centre culturel Soupetard en partenariat avec la Médiathèque Serveyrolles

En lien avec le spectacle, le 4 octobre – 10h (dès 6 ans) atelier création de masques à la Médiathèque Serveyrolles avec la Cie Monstres (inscriptions au 05 31 22 96 50)

Jardin Serveyrolles 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/atelier-creation-de-masques-2678303 »}]

Arts de la rue / Cie Monstres / Dans le cadre du temps fort « Démasquez le spectacle vivant » Biblis en folie soupetard masques

DBL