MORT ET RÉINCARNATION — BOUDDHA DÉCRYPTE Montpellier

MORT ET RÉINCARNATION — BOUDDHA DÉCRYPTE

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Samedi 22 et Dimanche 23 novembre 2025 , 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30 Avec Kadam Olivier, Enseignant

Ce week-end vous propose d’aborder la mort et ce que le bouddhisme appelle le cycle des renaissances. Loin des idées reçues, le Bouddha a décrit ce processus avec une grande précision. Cet atelier, composé de méditations faciles à suivre et de conseils simples, vous expliquera tout en détail. Comprendre ce cycle donne des réponses claires sur notre propre finitude et construit une force intérieure solide pour une paix durable. Venez comme vous êtes dans notre communauté chaleureuse !

Ce que vous allez gagner en venant

• Comprendre les Renaissances Découvrez comment le Bouddha décrit avec précision le processus du cycle des renaissances, pour aller au-delà des idées reçues.

• Réponses sur notre finitude Mieux saisir la réalité de notre mort pour enlever le stress et la peur, et donner un vrai sens à notre vie présente.

• Un calme profond Développer une sérénité durable et une force intérieure qui ne dépend plus des événements extérieurs, même face aux grandes questions de la vie.

Ne manquez pas cette chance d’aborder la mort et la vie avec simplicité et sagesse. Ce cours convient à tout le monde.

Sur Inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

This weekend, we take a look at death and what Buddhism calls the cycle of rebirths. Far from preconceived ideas, the Buddha described this process with great precision

German :

An diesem Wochenende werden Sie sich mit dem Tod und dem, was der Buddhismus den Kreislauf der Wiedergeburten nennt, auseinandersetzen. Weit entfernt von den gängigen Vorstellungen hat Buddha diesen Prozess mit großer Genauigkeit beschrieben

Italiano :

In questo fine settimana, ci occupiamo della morte e di quello che il Buddismo chiama il ciclo delle rinascite. Lontano da idee preconcette, il Buddha ha descritto questo processo con grande precisione

Espanol :

Este fin de semana nos ocuparemos de la muerte y de lo que el budismo denomina el ciclo de los renacimientos. Lejos de ideas preconcebidas, Buda describió este proceso con gran precisión

