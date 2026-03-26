MORT ET RÉINCARNATION BOUDDHA DÉCRYPTE

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 et dimanche 20 avril | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Découvrez comment la sagesse bouddhiste comprend le processus de la mort. Cette journée d’enseignement explore ce thème avec ouverture d’esprit pour nous aider à donner un sens profond à notre existence actuelle.

Mort et réincarnation Bouddha décrypte

Samedi 18 et dimanche 20 avril | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Découvrez comment la sagesse bouddhiste comprend le processus de la mort. Cette journée d’enseignement explore ce thème avec ouverture d’esprit pour nous aider à donner un sens profond à notre existence actuelle.

• Apprivoiser l’inconnu avec sérénité et clarté.

• Comprendre la nature de la conscience et son continuum.

• Transformer sa vision de la vie pour vivre plus pleinement.

Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du faubourg Boutonnet.

Tarifs 30€ (27€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English :

Saturday April 18 and Sunday April 20 | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

Discover how Buddhist wisdom understands the process of dying. This one-day teaching explores this theme with an open mind to help us give deep meaning to our present existence.

L’événement MORT ET RÉINCARNATION BOUDDHA DÉCRYPTE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER