« Mort ou vif » : venez enquêter sur une affaire criminelle de 1698 Archives municipales Toulouse

« Mort ou vif » : venez enquêter sur une affaire criminelle de 1698 Archives municipales Toulouse samedi 20 septembre 2025.

« Mort ou vif » : venez enquêter sur une affaire criminelle de 1698 20 et 21 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum. Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

⚖️ Feue la femme du fenassier – Enquête criminelle de 1698

Le 6 août 1698, Marguerite Barlet s’éteint chez elle. Très vite, la rumeur enfle dans le quartier : elle aurait succombé aux violences répétées de son époux, fenassier de son métier.

Plongez dans les archives de cette procédure criminelle instruite par les capitouls, reprenez les éléments du dossier, refaites l’autopsie, localisez les lieux du drame… et rendez votre verdict.

Une expérience immersive et historique entre enquête, histoire et justice d’autrefois.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0536252380 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.frr »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

⚖️ Feue la femme du fenassier – Enquête criminelle de 1698

© Stéphanie Renard -Mairie de Toulouse, Archives municipales