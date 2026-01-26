Morte e Vida Serena Galerie Omnius Arles

Morte e Vida Serena

Jeudi 12 février 2026 de 19h15 à 20h. Galerie Omnius 1 rue Vauban Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Danielle et Elisa Schramm proposent la lecture d’une œuvre de Jàon Cabral de Melo Neto, le grand poète brésilien contemporain, accompagnée par l’immense guitariste brésilien Cristiano Nascimento.

Morte e Vida Severina

est un recueil de poèmes régionalistes et modernistes, publié en 1955. L’œuvre relate les souffrances, à travers un difficile périple poétique, de Severino, un migrant des campagnes ( retirante ) en quête d’une vie meilleure à Recife, la capitale du Pernambouc.

Le poème est narratif, à dominante lyrique, mais empreint de dramaturgie. Il se compose de deux parties avant l’arrivée à Recife, on parle du chemin, de la fuite face à la mort. Après, de la crèche, de la rencontre avec la vie.

À cause de la faim et de la soif, j’ai quitté mon Nordeste



João Cabral de Melo Neto

(1920–1999) était un poète et diplomate brésilien. Son œuvre poétique, oscillant entre le surréalisme et la poésie populaire, est d’une grande rigueur esthétique, composée de poèmes réfractaires au confessionnalisme et marqués par l’emploi de rimes assonantes. Elle a inauguré une nouvelle approche de la poésie brésilienne. Il est considéré comme le plus grand poète brésilien contemporain.



Danielle Schramm

élevée, dans l’Etat de Pernambuco, au Brésil, après un passage au lycée français de Madrid, elle revient en France pour une licence et maîtrise de Langue et Littérature portugaise. Un temps à la Rédaction de diverses revues, elle traduit enfin romans et textes de grands auteurs portugais, brésiliens ou angolais, en particulier pour les éditions Métailié.



Élisa Schramm

obtient son Diplôme d’Études Théâtrales et aussitôt écrit et met en scène son premier spectacle Cymbalta joué pendant deux ans, puis son deuxième Dernier Chagrin, superbe seul en scène inspiré de sa relation avec son jeune frères autiste et non verbal, joué à Nice et Paris. Elle prépare l’écriture de son troisième texte.



Cristiano Nascimento

né à Rio de Janeiro. Ce guitariste, compositeur et interprète puise, dans le choro, la samba, le forró, le candomblé et les sonorités d’Hermeto Pascoal, son univers musical.

Enseignant à l’IIMM d’Aubagne

il donne régulièrement des Masterclass. Ses œuvres personnelles sont éditées par les Productions d’Oz. .

Galerie Omnius 1 rue Vauban Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 59 47 23 galerie@omnius-arles.fr

English :

Danielle and Elisa Schramm propose a reading of a work by Jàon Cabral de Melo Neto, the great contemporary Brazilian poet, accompanied by the immense Brazilian guitarist Cristiano Nascimento.

