Mortel Jus de Mortel La Présidente a eu 19 La Molière Aix-en-Provence samedi 27 septembre 2025.

Samedi 27 septembre 2025 à 11h, 14h et 16h.



Dimanche 28 septembre 2025 à 13h, 15h et 17h. La Molière 4181 Route De Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27 2025-09-28

À l’occasion du Festival jours [et nuits] de cirque(s), Mortel jus de Mortel propulse le public dans un tourbillon d’émotions brutes, au cœur d’un mur centenaire classé monument historique. Une performance rare, brute et vibrante !

Avec Mortel jus de Mortel, la compagnie “La présidente a eu 19” signe une création aussi rare que captivante, à la croisée du cirque, de la performance mécanique et du théâtre forain. Au cœur du Mur de la Mort, structure mythique américaine datant de 1930, classée monument historique, les motos prennent de la hauteur et défient la gravité, filant à la verticale sous les yeux du public installé au plus haut du mur.



Mais ici, la performance technique se mêle à une mise en scène poétique, burlesque et musicale bruit, vitesse, frissons, tendresse, odeur d’essence, rire nerveux et clameurs… tout se bouscule dans cette « barrique géante » métamorphosée en théâtre vivant.



Entre traditions foraines et créations contemporaines, ce spectacle sensoriel fait vibrer les corps autant que les cœurs. Quand un cirque mécanique au bout du rouleau se rappelle brusquement qu’il est l’attraction la plus sensationnelle du grand bazar forain. Le spectacle qui réconcilie le mur de la mort avec… la vie !



Spectacle tout public.

Durée 40 minutes. .

La Molière 4181 Route De Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of the Festival jours [et nuits] de cirque(s), Mortel jus de Mortel propels the audience into a whirlwind of raw emotion, in the heart of a hundred-year-old listed wall. A rare, raw and vibrant performance!

German :

Anlässlich des Festivals jours [et nuits] de cirque(s) katapultiert Mortel jus de Mortel das Publikum in einen Strudel roher Emotionen, mitten in eine hundertjährige, unter Denkmalschutz stehende Mauer. Eine seltene, rohe und vibrierende Performance!

Italiano :

Nell’ambito del Festival jours [et nuits] de cirque(s), Mortel jus de Mortel proietta il pubblico in un turbine di emozioni crude, nel cuore di un muro centenario classificato come monumento storico. Uno spettacolo raro, crudo e vibrante!

Espanol :

En el marco del Festival jours [et nuits] de cirque(s), Mortel jus de Mortel sumerge al público en un torbellino de cruda emoción, en el corazón de una muralla centenaria declarada monumento histórico. Un espectáculo raro, crudo y vibrante

