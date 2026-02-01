Morthomiers concert Mike Noegraf & Ed Wood Morthomiers
Morthomiers concert Mike Noegraf & Ed Wood Morthomiers vendredi 13 février 2026.
Morthomiers concert Mike Noegraf & Ed Wood
8 rue de la chapelle Morthomiers Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Vous pensiez vous reposer après le Cabaretmortain ? C’est raté ! Le 13 février, c’est le grand retour de Mike Noegraf et Ed Wood. Le meilleur remède pour se remettre dans le bain (et pour le plaisir de vos oreilles) !
Une soirée 100% Indie Folk ! Mike Noegraf revient fort de 800 concerts pour présenter Polarities avec son nouveau trio The Outlaws . À ses côtés, Ed Wood dévoile son 2ème EP, mêlant ses racines rock à des mélodies acoustiques, accompagné de musiciens aux instruments atypiques 0 .
8 rue de la chapelle Morthomiers 18570 Cher Centre-Val de Loire lautomnedemorthomiers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Did you think you were going to get some rest after the Cabaretmortain? Not a chance! Mike Noegraf and Ed Wood are back on February 13. The best way to get back into the swing of things (and your ears)!
L’événement Morthomiers concert Mike Noegraf & Ed Wood Morthomiers a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY