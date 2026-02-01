Morthomiers concert Mike Noegraf & Ed Wood

8 rue de la chapelle Morthomiers Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Vous pensiez vous reposer après le Cabaretmortain ? C’est raté ! Le 13 février, c’est le grand retour de Mike Noegraf et Ed Wood. Le meilleur remède pour se remettre dans le bain (et pour le plaisir de vos oreilles) !

Une soirée 100% Indie Folk ! Mike Noegraf revient fort de 800 concerts pour présenter Polarities avec son nouveau trio The Outlaws . À ses côtés, Ed Wood dévoile son 2ème EP, mêlant ses racines rock à des mélodies acoustiques, accompagné de musiciens aux instruments atypiques 0 .

8 rue de la chapelle Morthomiers 18570 Cher Centre-Val de Loire lautomnedemorthomiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Did you think you were going to get some rest after the Cabaretmortain? Not a chance! Mike Noegraf and Ed Wood are back on February 13. The best way to get back into the swing of things (and your ears)!

L’événement Morthomiers concert Mike Noegraf & Ed Wood Morthomiers a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY