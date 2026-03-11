Morvan rando tour Parc naturel du Morvan Chaumard
Morvan rando tour Parc naturel du Morvan Chaumard samedi 11 avril 2026.
Parc naturel du Morvan 400km off road Chaumard Nièvre
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Une aventure pour les amateurs de défis en moto trail ou maxi trail dans l’écrin naturel du Morvan, au coeur de la France.
randonnée moto off-road avec 2 jours de roulage au GPS !
Deux formats une boucle HARD pour les plus aguerris avec 95% d’off-road et une boucle AVENTURE pour ceux qui recherchent un parcours un peu plus accessible avec 75% d’off-road. .
Parc naturel du Morvan 400km off road Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 19 88 99 contactmorvanrando@gmail.com
