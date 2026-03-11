Morvan rando tour Parc naturel du Morvan Chaumard

Parc naturel du Morvan 400km off road Chaumard Nièvre

Une aventure pour les amateurs de défis en moto trail ou maxi trail dans l’écrin naturel du Morvan, au coeur de la France.
randonnée moto off-road avec 2 jours de roulage au GPS !
Deux formats une boucle HARD pour les plus aguerris avec 95% d’off-road et une boucle AVENTURE pour ceux qui recherchent un parcours un peu plus accessible avec 75% d’off-road.   .

Parc naturel du Morvan 400km off road Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 19 88 99  contactmorvanrando@gmail.com

