Morvan, Terre d'Europe – Saint-Brisson, 17 mai 2025 09:30, Saint-Brisson.

Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-24 12:30:00

2025-05-17

En mai, c’est le joli mois de l’Europe !

La Maison du Parc sera aux couleurs de l’Europe. Le Joli mois de l’EUrope est l’occasion de célébrer les actions du territoire en lien avec la communauté des 27. des visites de projets financés par les fonds européens, des actions culturelles comme la Nuit européenne des musées, en passant par des évènements grand public pour parler d’Europe, voilà ce qui vous attends au mois de mai.

Programme détaillé

– 17 juin: Nuit européenne des musées

– du 17 au 24 mai une exposition « L’Europe en jeux » à la Maison du tourisme avec un quizz et des cadeaux 100% Morvan a gagner

– à 10h00 inauguration du café associatif, épicerie, gîte « l’Escale morvandelle », Communauté de Communes Morvan Sommets Grands Lacs et l’association « Bourgeons à Saint-Brisson »

– samedi 24 mai de 14H à 17h une exposition « L’Europe et l’environnement », pour découvrir les actions en lien avec la protection de la biodiversité, les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation en EUrope

– balade botanique « La flore des prairies naturelles et son intérêt pour l’élevage »

– dégustation de produits locaux, découverte de projets

– stand ENR citoyen « kits photovoltaïque plug & play »

– .

SAINT-BRISSON

Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

