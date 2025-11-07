MORVANDELLE POURSUITE Jeu de société sur le Morvan Le bourg Marigny-l’Église

MORVANDELLE POURSUITE Jeu de société sur le Morvan

Le bourg La Pass'relle Salle culturelle de Marigny l'Eglise Marigny-l'Église Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

2025-11-07

Soirée conviviale pour tous !

MORVANDELLE POURSUITE est un jeu inspiré du Trivial Pursuit entièrement consacré au Morvan.

Une partie dure en moyenne de deux heures et demie à trois heures, et le bar reste ouvert et propose à boire et grignoter.

Il s’agit d’une création d’habitants du hameau de Beaumont à Alligny-en-Morvan, destinée à animer une session des vendredi folies d’Alligny en 2018. Par la suite, considérant qu’il aurait été dommage qu’un si beau plateau de jeu ne serve qu’une fois, deux fanas de jeux de culture générale , Pierre et François, ont décidé de faire tourner ce jeu de commune en commune, tout en étoffant le questionnaire. Actuellement, plus de 600 questions, toutes relatives au Morvan (de près ou de loin…) sont réparties entre les catégories Histoire, Arts et Littérature, Géographie, Sciences et Nature, Sports et Loisirs ou encore Divertissements et Traditions populaires.

Le jeu se pratique par équipes, le capitaine de chacune lançant le dé et avançant son pion-sapin du nombre de cases correspondant. La couleur de la case d’arrivée détermine le thème de la question posée alors par un des animateurs. L’équipe se concerte puis le capitaine donne la réponse. Si elle est bonne, l’équipe garde la main et continue à jouer, si la réponse n’est pas la bonne, l’équipe suivante propose sa réponse et peut alors prendre la main. Une partie regroupe en général 5 ou 6 équipes, l’idéal étant de compter entre 20 et 30 participants. Les questions alternent entre connaissances générales, savoir local, humour, tout cela dans la bonne humeur, l’enjeu étant de passer un après-midi ou une soirée à faire le point sur ses connaissances de la culture morvandelle.

Un moment convivial et culturel, pour s’amuser entre habitants du Morvan et curieux, autour du bar qui propose à boire et à grignoter ! .

+33 6 60 16 75 55 arcmarigny@gmail.com

