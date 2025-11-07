MORVANDELLE POURSUITE Salle culturelle La Pass’relle Marigny-l’Église

MORVANDELLE POURSUITE

Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

“Morvandelle Poursuite” à la salle culturelle de Marigny l’Eglise. 18h, ouverture des portes et verre de bienvenue offert. 18h30 Constitution des équipes et on lance les dés (pause restauration après la 1ère partie). Un jeu ouvert à tous, petits et grands, tous les aspects de la vie morvandelle. Crée et présenté par François Beaufeïst Abecassis. Plus de 600 questions, toutes relatives au Morvan et réparties en plusieurs catégories. Réservation conseillée. Tout public, entrée libre .

Salle culturelle La Pass’relle Le bourg Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 41 41 21 arcmarigny@gmail.com

English : MORVANDELLE POURSUITE

German : MORVANDELLE POURSUITE

Italiano :

Espanol :

L’événement MORVANDELLE POURSUITE Marigny-l’Église a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs