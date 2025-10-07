MOS – Ionna Paraskevopoulou STEREOLUX Nantes

MOS – Ionna Paraskevopoulou STEREOLUX Nantes vendredi 30 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:30 – 21:20

Gratuit : non

Dans MOS, deux interprètes, Ioanna Paraskevopoulou et Georgios Kotsifakis, s’élancent dans une performance chorégraphique jubilatoire. Le duo crée en live, la bande-son de séquences de cinéma (film muet, western ou épouvante) projetées sur un écran. Sur scène, tout devient matière à jeu. Les sons jaillissent d’objets détournés – noix de coco, paire de chaussures, botte de paille – mais aussi d’outils numériques, retraçant plus d’un siècle d’évolution des techniques sonores. Dans ce laboratoire hétéroclite, le mouvement appelle le son, le son répond à l’image. Ce dialogue à trois voix, nourri par les archives et les improvisations, fait naître, en parallèle, un autre récit : celui de deux danseur·euses devenant protagonistes de leur propre histoire. Danseuse et chorégraphe basée à Athènes, Ioanna Paraskevopoulou travaille au croisement du théâtre, du cinéma et des arts visuels. Ses créations nouent un dialogue entre son, image et mouvement, à l’instar de ses créations All She Likes Is Popping Bubble Wrap (2021) ou All of My Love (2024).

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/mos-ionna-paraskevopoulou-30012026-1930