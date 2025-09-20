Mosaïc se raconte Houplin-Ancoisne
Mosaïc se raconte Houplin-Ancoisne samedi 20 septembre 2025.
Mosaïc se raconte
103 RUE GUY MOCQUET Houplin-Ancoisne Nord
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:15:00
2025-09-20 2025-09-21
Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.
⟶ Rendez-vous à 11 h et à 16 h, ouverture du jardin dès 10 h
⟶ Durée 1 h 15
⟶ Public tout public
103 RUE GUY MOCQUET Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France
English :
Do you know what was there before Mosaïc? Accompanied by a guide, discover the site from prehistory to the design of the garden in 2004.
? Appointments: 11 a.m. and 4 p.m., garden opens at 10 a.m
? Duration: 1 h 15
? Public: all audiences
German :
Wissen Sie, was vor Mosaïc war? Entdecken Sie in Begleitung eines Führers den Ort von der Vorgeschichte bis zur Gestaltung des Gartens im Jahr 2004.
? Termine: um 11 Uhr und um 16 Uhr, Öffnung des Gartens ab 10 Uhr
? Dauer: 1 Stunde 15 Minuten
? Publikum: allgemeines Publikum
Italiano :
Sapete cosa esisteva prima di Mosaïc? Accompagnati da una guida, scoprite il sito dalla preistoria alla progettazione del giardino nel 2004.
? Date: 11.00 e 16.00, il giardino apre alle 10.00
? Durata: 1 h 15
? Pubblico: tutti
Espanol :
¿Sabe qué había antes de Mosaïc? Acompañado por un guía, descubra el yacimiento desde la prehistoria hasta el diseño del jardín en 2004.
? Fechas: 11 h y 16 h, el jardín abre a las 10 h
? Duración: 1 h 15
? Público: todos
