Mosaïc se raconte Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne

Gratuit pour le week-end des Journées Européennes du Patrimoine

Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.

⟶ Rendez-vous : à 11 h et à 16 h, ouverture du jardin dès 10 h

⟶ Durée : 1 h 15

⟶ Public : tout public

Mosaïc, le jardin des cultures 103 RUE GUY MOCQUET 59263 HOUPLIN ANCOISNE Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France 0320631124 https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures Au cœur du Parc de la Deûle, se niche un jardin extraordinaire…Bienvenue à Mosaïc, le jardin des cultures !

Fruit du talent des paysagistes Jacques Simon, Yves Hubert et Jean-Noël Capart, Mosaïc raconte et célèbre la diversité culturelle de la métropole lilloise.

Labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture et » Destination d’excellence », ainsi que Tourisme et Handicap, Mosaïc est une invitation au voyage où chacun retrouve des échos de ses propres racines et découvre celles des autres le temps d’une promenade ludique, emplie de poésie. Paysagistes et plasticiens se sont inspirés des souvenirs des habitants pour concevoir onze jardins thématiques où cohabitent curiosités botaniques, animaux domestiques rares et œuvres d’art. 6€/4€

